/Поглед.инфо/На 2 декември в Пекин бяха обявени 62 документални филма, които Китайската медийна група ще представи на своите зрители през следващата година. Зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн участва в събитието.

В своето приветствие Сюе Дзидзюн, член на редакционния съвет на КМГ, заяви, че 2026 г. е първата година на периода за изпълнение на 15-ия петгодишен план за социално-икономическото развитие (2026 - 2030). КМГ ще укрепи своята платформа за документални филми от водещо национално и световно ниво и ще насърчава висококачественото развитие на този сектор в страната. Групата ще задълбочи интеграцията с международната документалистика, като следва принципа „разказване на китайски истории и представяне на китайски ценности чрез международно приета изразност и глобална перспектива“. Целта е да се разширява международното сътрудничество и да се повишава глобалното разпространение и влияние на китайската култура.