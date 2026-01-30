/Поглед.инфо/ На 30 януари в Пекин се състоя подписването на рамково стратегическо споразумение между Китайската медийна група и Министерството на индустрията и информационните технологии. Заедно с това се проведе и семинар за създаването на мащабна програма за индустриална култура „Летописи на китайските майстори“.

На събитието речи изнесоха министърът на индустрията и информационните технологии Ли Лъчън и заместник-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн.

Ръководителят на КМГ подчерта, че „Летописи на китайските майстори“ е съвременен израз на духа на китайските занаятчии, формиран в продължение на хилядолетия. Програмата разкрива културните основи зад динамичното развитие на новите качествени производителни сили в новата епоха. Благодарение на глобалната мрежа на КМГ от платформи на 85 езика, историите ще достигнат до международната аудитория и ще покажат уникалното очарование, дълбоката културна същност и иновативния дух на китайската индустриална цивилизация. Целта е да се насърчи обменът и взаимното учене между цивилизациите и да се допринесе с китайска мъдрост за изграждането на общност на споделена съдба за цялото човечество.