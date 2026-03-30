/Поглед.инфо/ На 29 март Южният военен окръг на Китайската народноосвободителна армия организира морски и въздушни сили за провеждане на патрули в състояние на бойна готовност във въздушното и морското пространство на остров Хуанйен и околните райони.

Остров Хуанйен е неотменна част от територията на Китай. От началото на март военноморските и въздушните сили на окръга непрекъснато засилват патрулирането и охраната на въздушното и морското пространство около териториалните води на острова, като в съответствие със законите и правилата извършват проследяване, наблюдение, предупреждения и изгонване, за да реагират решително и ефективно на всякакви нарушения и провокации, да защитят националния суверенитет и сигурност и да поддържат твърдо мира и стабилността в района на Южнокитайско море.