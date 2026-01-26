/Поглед.инфо/ След началото на съдебния процес срещу хонконгския медиен магнат Джими Лай, обвинен по Закона за националната сигурност на Хонконг, отделни чуждестранни политици отправиха критики по въпроса, оказвайки по този начин недопустима намеса в работата на съдебната система на специалния административен район, като някои дори призоваха за налагане на санкции срещу хонконгски съдии и служители на съдебната система.

В тази връзка председателят на Върховния съд на Хонконг Джан Дзю'нън заяви, че подобни изказвания от страна на чуждестранни политици представляват „опит за намеса в съдебната независимост по начин, който противоречи на принципите на върховенството на закона, и са средство за подкопаване на справедливостта, недопустимо в едно цивилизовано правово общество“. По думите му, съдебната независимост е фундаментален елемент на правовата система на Хонконг и не може да бъде подлагана на външен натиск или политическа намеса.

В чл. 85 и 88 на Основния закон на Хонконг се посочва, че един от стълбовете на правовата държава в специалния административен район е именно независимостта на съдебната власт, както и че съдилищата са длъжни да разглеждат всички дела стриктно в съответствие със закона.

Директорът на Центъра за изследвания в областта на националната сигурност и правното образование към Хонконгския педагогически университет Гу Минкан заяви, че „всяко действие, което оспорва законовите граници и застрашава националната сигурност, неизбежно ще бъде строго наказано, а всеки опит за прикриване на престъпления или за намеса в правосъдието е обречен на провал“.