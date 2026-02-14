/Поглед.инфо/ На 12 февруари в италианската столица Рим се състоя концертът „Когато Пролетният празник срещне Зимните олимпийски игри“, който представи известна филмова музика от Китай и Италия. Събитието беше организирано от Китайската медийна група (КМГ) със съдействието на посолството на Китай в Италия, като част от поредицата инициативи на КМГ „Прелюдия към Пролетния фестивал“.

Председателят на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана изпрати поздравително писмо по повод събитието. Зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн, както и министърът на културата на Италия Алесандро Джули също взеха участие чрез видеообръщения. В проявата участваха около 200 представители на италианските политически, академични, културни и медийни среди, както и представители на китайски институции и китайската общност в Италия.

Шън Хайсюн заяви, че Пролетният празник е културен символ на китайската цивилизация с хилядолетна история и духовна връзка, която обединява китайците по света. Днес близо 20 държави и региони по света са го обявили за официален празник, а около една пета от световното население го отбелязва под различни форми.

„През 2022 г. се срещнаха Зимните олимпийски игри в Пекин и Годината на Тигъра. Тази година Зимни олимпийски игри съвпадат с Годината на Коня. В този специален момент КМГ организира концерт, за да даде възможност на различните култури да се вслушат една в друга чрез музика и образи, народите на двете страни да задълбочат взаимното си разбирателство и приятелство чрез културен обмен и да внесат нова жизненост в диалога между китайската и италианската цивилизация.“

По време на концерта редица известни италиански музиканти изпълниха основните музикални теми от няколко китайски филма, набрали популярност през 2025 г., както и музика от класически италиански филми. Красивите мелодии и впечатляващите визуални кадри се допълваха взаимно, създавайки хармонична симфония на китайско-италианския културен обмен.