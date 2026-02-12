/Поглед.инфо/ Русия ще предприеме достатъчни ответни мерки, включително военни, ако Гренландия бъде „милитаризирана“, заяви руският външен министър Сергей Лавров.

В изказване на 11 февруари в Държавната дума – долната камара на руския парламент – Лавров каза: „Разбира се, ако Гренландия бъде милитаризирана или там бъдат изградени военни способности, насочени срещу Русия, ние ще предприемем достатъчни ответни мерки, включително с военни-технически средства“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нееднократно е заявявал намерението си да придобие тази автономна територия от Дания, като твърди, че Гренландия е от ключово значение за националната сигурност на страната му, и планира да разположи на острова системата за противоракетна отбрана „Златен купол“.