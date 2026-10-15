Ли Цян: Китай създава нови възможности за света с отвореност и иновации

Китайският премиер Ли Цян участва в откриването и отправи приветствие, в което подчерта, че един все по-отворен към света, непрекъснато иновиращ и спазващ поетите си ангажименти Китай създава нови възможности за света, осигурява нов импулс за развитие и допринася за предвидимостта в международната среда.
Ли Цян заяви още, че като „суперпродавач“ и „суперкупувач“ Китай носи на останалите страни ползи от икономическото сътрудничество и допринася за общото им благоденствие. Той подчерта, че страната му ще продължи да бъде надежден приятел на развиващите се държави и е готова да върви заедно с тях по пътя към модернизацията.