Ли Цян: Китай създава нови възможности за света с отвореност и иновации

/Поглед.инфо/ В Гуанджоу бе открито 140-ото издание на Китайския панаир за внос и износ (Кантонския панаир). На церемонията присъстваха над 700 представители на различни обществени среди от близо 90 държави и региона.

Китайският премиер Ли Цян участва в откриването и отправи приветствие, в което подчерта, че един все по-отворен към света, непрекъснато иновиращ и спазващ поетите си ангажименти Китай създава нови възможности за света, осигурява нов импулс за развитие и допринася за предвидимостта в международната среда.

Ли Цян заяви още, че като „суперпродавач“ и „суперкупувач“ Китай носи на останалите страни ползи от икономическото сътрудничество и допринася за общото им благоденствие. Той подчерта, че страната му ще продължи да бъде надежден приятел на развиващите се държави и е готова да върви заедно с тях по пътя към модернизацията.