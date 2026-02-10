/Поглед.инфо/ На 9 февруари Министерството на правосъдието на САЩ предостави на членове на Конгреса нередактирани документи, свързани с досиетата „Епстийн“. След запознаване с материалите някои законодатели заявиха, че в тях се съдържат данни за най-малко шестима мъже, които „може да са се занимавали с неподходящо поведение“. Въпреки това имената им остават заличени в публичната версия на документите.

Републиканският конгресмен Томас Маси и демократичният конгресмен Рой Конър уточниха, че въпросните лица са определени като „потенциално замесени“. Причината е, че имената им се появяват в документите в свързано съдържание. Според тях един от мъжете е описан като „високопоставен служител на чужда държава“, а друг – като известна обществена фигура. Самоличността им, както и конкретните обвинения, не са оповестени.

В писмо до Конгреса помощник-генералният прокурор Патрик Дейвис заяви, че Министерството на правосъдието е действало добросъвестно. По думите му обработката на чувствителните материали е извършена в пълно съответствие със законовите изисквания.