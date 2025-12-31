/Поглед.инфо/ На 31 декември 2025 г. председателят на Китай Си Дзинпин и президентът на Русия Владимир Путин си размениха новогодишни поздравителни телеграми.

Си Дзинпин посочи, че 2025 г. е година, в която всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Русия е направило стабилни и значими крачки напред. Той отбеляза, че двамата лидери са провели две срещи в Пекин и Москва, по време на които са обменили задълбочени мнения по важни въпроси от взаимен интерес. Политиката за взаимно безвизово пътуване между двете страни е влязла в сила, изграждането на енергийни коридори напредва стабилно, а сътрудничеството в нововъзникващи области се развива динамично. Китай и Русия се подкрепят взаимно в рамките на ООН и други многостранни формати, като допринасят с мъдрост и сила за реформата и усъвършенстването на глобалното управление.

Владимир Путин заяви, че през изминалата година всеобхватното стратегическо партньорство между Русия и Китай е запазило добра динамика на развитие и е постигнало плодотворни резултати. Той отбеляза, че през следващата година двете страни ще открият съвместно „Година на образованието Русия–Китай“. Той изрази готовност да поддържа тесни контакти с председателя Си Дзинпин по двустранните отношения и по важни международни въпроси.

В същия ден китайският премиер Ли Цян и министър-председателят на Руската федерация Михаил Мишустин също си размениха новогодишни поздравителни телеграми.