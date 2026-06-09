Лидерските срещи между Китай и КНДР чертаят нов етап в двустранното сътрудничество

/Поглед.инфо/ На фона на динамичните промени в глобалната геополитика, посещението на китайския председател Си Дзинпин в Северна Корея се превърна в ясен знак за препотвърждаване на традиционните връзки и очерта стратегическата рамка за бъдещото им развитие в новата международна реалност.

Джън Дзиюн, директор на Института за регионални изследвания към Тиендзинския университет за чужди езици, посочва, че по време на визитата китайският лидер е акцентирал върху два основни приоритета – стратегическо планиране и управленски насоки. Тези принципи извеждат сътрудничеството между Пекин и Пхенян на нов етап, който разчита на засилена институционална подкрепа и дългосрочно планиране.

Според експерта съвременните отношения между Китай и КНДР вече надхвърлят рамките на историческото партньорство, като интегрират политическото доверие, практическото сътрудничество, хуманитарния обмен и стратегическата координация в цялостна система за регионална стабилност. Основната цел на тази нова рамка е да трансформира историческите връзки в работещи споразумения, а политическото доверие – в устойчиви институционални механизми, превръщайки двустранния диалог в конструктивен фактор за сигурността в региона.