/Поглед.инфо/ На 5 януари президентът на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му, които бяха насилствено задържани от САЩ, се явиха за първи път пред Федералния окръжен съд в Ню Йорк. В съдебната зала Мадуро заяви, че е бил отвлечен и подчерта, че е невинен, отхвърляйки всички обвинения, повдигнати от американската страна. Той подчерта, че все още е президент на Венецуела. Съпругата му Силия Флорес също се обяви за невинна по повдигнатите от САЩ обвинения.

Пред съда се събраха протестиращи, които настояваха за освобождаването на Мадуро и протестираха срещу американската военна намеса във Венецуела.

В същия ден Съветът за сигурност на ООН проведе извънредно заседание за ситуацията във Венецуела, като представители на редица държави отправиха остра критика и осъдиха действията на САЩ.