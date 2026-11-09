Макао събира представители от над 20 държави на форум за диалог между цивилизациите

В приветствието си главният управител на Специалния административен район Макао Сам Хоу Фай заяви, че въпреки усилията за сближаване между народите, цивилизационните бариери и различията във възприятията продължават да съществуват. По думите му Глобалната цивилизационна инициатива предлага китайски подход към преодоляването на предизвикателствата пред съвременния свят.
Сам Хоу Фай подчерта, че Макао ще продължи да изпълнява ролята си на мост за диалог между различните цивилизации и заедно с международната общност ще насърчава равнопоставеността, взаимното уважение, откритостта, толерантността и сътрудничеството за обща изгода, с цел постигане на хармонично съжителство между културите.