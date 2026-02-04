/Поглед.инфо/ Специалният административен район Макао ще организира поредица от празнични събития за посрещане на Китайската нова година, сред които паради с платформи и шоута с дронове, съобщи Туристическата служба на правителството на Макао.

На пресконференция бяха представени програмите за дейностите по повод Пролетния фестивал, парада за празнуване на Годината на Коня и шоуто с дронове и фойерверки.

Парадът ще се проведе от 19 февруари до 8 март и ще включва шествия с платформи, културни представления и изложби. Около 1300 изпълнители от Макао, Хонконг, континентален Китай и няколко чужди държави ще вземат участие, заедно със 17 тематични платформи.

Туристическият офис съобщи, че ще организира и три представления с дронове и фойерверки. За първи път фойерверки и 3888 дрона ще озарят небето над морето с изглед към кулата на Макао. Сесиите са насрочени за 19 февруари, 23 февруари и 3 март, като всяка от тях ще продължи около 15 минути.

Мария Хелена де Сена Фернандес, директор на Туристическата служба, заяви, че събитията ще съчетаят живи изпълнения с технологии и артистични елементи, като ще стимулират интегрирания туризъм и индустрията за отдих в Макао към разнообразен растеж.