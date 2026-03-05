/Поглед.инфо/ Френският президент Еманюел Макрон проведе на 4 март телефонен разговор с испанския премиер Педро Санчес, съобщиха от Елисейския дворец.

По време на него Макрон е заявил подкрепата си към Испания в отговор на отправените от САЩ търговски заплахи.

На 3 март президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да прекрати всички търговски отношения с Испания, заради отказът на страната да предостави свои военни бази за военните операции срещу Иран.

В ново изявление от 4 март Санчес отново подчерта, че Испания се противопоставя на военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, призова за спиране на ескалацията на конфликта и заяви, че страната няма да промени антивоенната си позиция от страх от ответни мерки.