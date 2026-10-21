Мао Нин: Разногласията между Китай и ЕС по икономически и търговски въпроси могат да бъдат напълно решени чрез диалог

/Поглед.инфо/ Китайският външен министър Уан И приключи обиколката си в четири държави от Европа и Азия на фона на засиленото внимание към търговско-икономическите противоречия между Китай и ЕС.

В коментар на визитите говорителката на китайското Министерство на външните работи Мао Нин заяви, че основното послание от посещенията на министър Уан И е, че доверието е основа на мира, приятелството е ценно богатство, сътрудничеството е двигател на развитието, а партньорството е обща цел.

Тя подчерта, че отношенията между Китай и ЕС като цяло остават здравословни и стабилни. Разногласията по икономически и търговски въпроси са възникнали в хода на задълбочаването на сътрудничеството и могат да бъдат преодолени чрез диалог. Според Мао Нин те не бива да засягат цялостното развитие на отношенията между двете страни.

Китай и ЕС имат широки общи интереси. Затова те трябва да се уважават взаимно, да ценят партньорството си и да търсят общи успехи. Двете страни следва също да поемат съвместна отговорност за насърчаването на мира и развитието в света.