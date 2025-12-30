/Поглед.инфо/ На 29 декември Източният военен окръг проведе учение „Мисия на справедливостта – 2025“ около остров Тайван. Коментари в чуждестранните медии сочат, че това военно учение е в отговор на неотдавнашната мащабна продажба на оръжие от страна на САЩ на Тайван.

Източният военен окръг своевременно оповести информацията за организирането на учението „Мисия на справедливостта-2025“. Външните сили непрекъснато преминават границите, повишават конфронтацията между двата бряга, сериозно нарушават сигурността и суверенитета на Китай и унищожават мира и стабилността в Тайванския проток, заяви говорителят на Министерството на отбраната Джан Сяоган

„Независимостта на Тайван“ е напълно несъвместим с мира на протока. Външните сили, които подкрепят и насърчават „независимостта на Тайван“, неизбежно ще пожънат последствията от своите действия. Китайската народноосвободителна армия няма да проявява милост в борбата срещу сепаратизма. Тя ще продължи да организира операции срещу отделянето и намесата, като решително защитава националния суверенитет, единството и териториалната цялост, допълни Джан Сяоган.