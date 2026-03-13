/Поглед.инфо/ Наскоро САЩ започнаха разследване по член 301 срещу 16 икономики, включително Китай, под претекст за „свръхкапацитет“. В отговор на това говорител на Министерството на търговията на Китай заяви, че разследването по член 301 е типичен едностранен акт, който сериозно нарушава международния търговски ред.

Експертната група на СТО отдавна е постановила, че митата, наложени въз основа на разследване по член 301, нарушават правилата на СТО. Относно така наречената теория за „свръхкапацитет“ на американската страна, Китай вече многократно е изяснявал позицията си. Световната икономика отдавна е неделимо цяло, като производството и потреблението са глобални и изискват съпоставяне и регулиране на търсенето и предлагането в световен мащаб. Ако всяка страна произвеждаше само за задоволяване на нуждите на вътрешния си пазар, нямаше да има трансгранична търговия. Китай призовава американската страна да коригира грешния си подход и да се върне на правилния път на решаване на въпросите чрез диалог и консултации. Китай ще следи отблизо развитието на ситуацията и си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за решителна защита на своите законни права и интереси.