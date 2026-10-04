Министрите на търговията на Г-20 не приеха общи документи по въпросите за справяне със „свръхкапацитета“ и премахване на принудителния труд

Коментирайки резултатите ѝ днес говорителят на Министерството на търговията на Китай заяви, че участниците обмениха мнения по теми, определени от САЩ в качеството им на председателстваща страна. Основи въпроси бяха противопоставяне на използването на храните като оръжие, справяне с проблема със „свръхкапацитета“, премахване на принудителния труд и адаптиране на принципа на „най-облагодетелстваната нация“. Макар да беше постигнато съгласие по обща декларация относно въпроса за храните, заключителни документи по останалите теми не бяха приети.

Въпроси като свръхкапацитета и принудителния труд са силно спорни още от самото начало. На този фон много от членовете изразиха различни гледни точки относно предложението на председателя да се включат споменатите теми в дневния ред и да се ускори процесът по изготвяне на съвместно изявление и създаване на механизми за сътрудничество. В крайна сметка, поради различията в мненията на мнозинството от членовете, на заседанието не беше постигнато съгласие по документ, отразяващ резултатите по въпросните теми.

По отношение на въпроса за коригиране на принципа на „най-облагодетелстваната нация“, по време на дискусиите огромното мнозинство от членовете, включително и Китай, подчертаха, че този принцип е крайъгълен камък на многостранната търговска система, осигуряващ стабилност и предвидимост. Освен това подкопаването му би нанесло сериозни щети върху основите на системата. Предвид изразените от различните страни становища, председателят не предложи документ с резултати по този въпрос.

По време на срещата Китай последователно отстоява принципи, твърдо защитава общите интереси, както своите, така и на другите развиващи се страни, и се стреми да насърчава единството и сътрудничеството в рамките на Г-20, заяви говорителят.