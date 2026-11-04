Модерният термин „China+“ продължава да се развива – на какво се дължи привлекателността на Китай?

/Поглед.инфо/ Напоследък социалните мрежи в чужбина са залети от видеоклиповете „China Haul“ („китайски покупки“), показващи мащабно пазаруване в Китай. От маратонки и козметика до традиционни китайски лекарства – като сироп от плодове на локуат (мушмула) и шест вкусни жълти хапчета (класическа билкова рецепта) – както и технологични оборудвания, като дронове и ръчни стабилизатори за камери, така китайските марки се превърнаха в търсени „местни специалитети“ за чуждестранните посетители

Данните показват, че видеоклиповете с етикет „China Haul“ в една от големите чуждестранни социални платформи са събрали общо над 110 милиона гледания.

Тази тенденция отразява нарастващия ентусиазъм сред чуждестранните пътешественици, посещаващи Китай. От преки впечатления „China Travel“ („пътуване в Китай“), през искрено възхищение от естетиката „China Cool“ („китайски стил“), до възприемането на местния начин на живот – наричано „Chinamaxxing“ (възползване се напълно от престоя в Китай) – и завръщането у дома с чанти, пълни със стоки („China Haul“), тези популярни термини, свързани с Китай, непрекъснато се развиват и често оглавяват класациите за актуално съдържание в чуждестранните социални мрежи. Наблюдатели посочват, че все повече чужденци пристигат, водени от любопитство „защо Китай се е развил толкова успешно“, а входящия туризъм на Китай бележи началото на нов „златен век“.

През третото тримесечие на тази година броят на чуждестранните посетители е достигнал 11,6 милиона, което представлява ръст от 15,6% на годишна база. От тях 8,992 милиона са влезли в страната по безвизов режим, което съставлява 77,5% от общия брой. Освен това начините, по които чуждестранните туристи опознават Китай, стават все по-разнообразни – културни обиколки, посещения с фокус върху технологиите и разглеждане на производствени предприятия се утвърждават като нови форми на туризъм. Все повече чужденци стигат до заключението, че „Китай си заслужава да бъде посетен“, „китайският начин на живот си заслужава да бъде изпитан“, а „китайските марки си заслужава да бъдат купени“.