/Поглед.инфо/ Днес Министерството на природните ресурси съобщи, че през 2025 г. китайската морска икономика е поддържала стабилен растеж, като брутният продукт е достигнал 11,08 трилиона юана, което представлява 7,9% от БВП на страната. През 2025 г. морският БВП се е увеличил с 5,5% в сравнение с предходната година.

Производството на суров петрол и природен газ в офшорни зони за цялата година се е увеличило съответно с 3,4% и 17% на годишна база, като увеличението на производството на офшорния суров петрол представлява 70% от националното увеличение на производството на суров петрол. През годината ново инсталираният капацитет на офшорните вятърни паркове в Китай, свързани в мрежата, се е увеличил с 60% на годишна база. Годишното производство на морски водни продукти се е увеличило с 4,5% на годишна база, което представлява повече от половината от националното увеличение на производството на водни продукти. Индустрията за производството на морско инженерно оборудване се развива бързо, като запазва позицията си на най-голям пазарен дял в света в продължение на осем поредни години. Добавената стойност на морската корабостроителна индустрия се е увеличила с 25,1% на годишна база. Пазарният дял на Китай в трите основни показателя за корабостроене надхвърли 50%, което го нарежда на първо място в света в продължение на 16 поредни години.