Москва: Разполагането на американски ракетни установки в Норвегия дестабилизира обстановката

/Поглед.инфо/ Държавното посещение на виетнамския президент То Лам в Москва на 9 септември 2026 г. препотвърди устойчивостта на стратегическата ос между Кремъл и Ханой. В условията на засилен геополитически натиск от страна на Вашингтон и Европейския съюз, двете държави отчитат почти двойно ускорение в ръста на двустранния търговски оборот през първата половина на годината, надграждайки шестпроцентовото увеличение от предходната година. В центъра на разговорите в ограничен състав в Кремъл попадат не просто традиционните доставки на въглеводороди и съвместният добив в шелфа на Южнокитайско море чрез съвместното предприятие „Ветсовпетро“, но и задълбочаването на военно-техническото сътрудничество, изграждането на независими банково-разплащателни механизми в национални валути и евентуалният рестарт на проекта за изграждане на първата виетнамска АЕЦ с технология от „Росатом“.

09.09.2026 16:44