/Поглед.инфо/ „Китай е шокиран от откритото изявление на високопоставен служител от канцеларията на японския премиер Санае Такаичи и близки нейни съветници, според които страната трябва да притежава ядрено оръжие. Тези изказвания са открито предизвикателство срещу следвоенния международен ред и международната система за неразпространение на ядрени оръжия, както и сериозна заплаха за мира и стабилността в Източна Азия и в света. Международната общност трябва да бъде изключително бдителна и категорично да се противопостави на това“, заяви на днешната си пресконференция говорителят на Външно министерство Лин Дзиен.

„Никога няма да приемем действия на Япония, с които тя предизвиква международната справедливост и изпитва границите на търпимост на световната общност“, подчерта той.