/Поглед.инфо/ Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев направи остър коментар относно срещата между лидерите на Русия, Съединените щати и Китай, определяйки формата като съвременен еквивалент на Ялтенската конференция от 1945 година. Според него Европейският съюз и Великобритания са се самоизключили от процесите по изграждане на новата глобална архитектура за сигурност, контрол върху въоръженията и уреждане на регионалните кризи, превръщайки се в политически незначим фактор.

20.11.2026 21:15