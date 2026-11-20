Той подчерта, че според Пекин нито една международна съдебна институция не бива да нарушава принципа на държавното съгласие или да злоупотребява с юрисдикцията си. Необходимо е също да се избягват политизирането и двойните стандарти, добави говорителят.
МВнР: Китай подкрепя конструктивната роля на международните съдебни институции за утвърждаването на международното правосъдие
/Поглед.инфо/ Китай подкрепя последователно международните съдебни институции в усилията им да играят конструктивна роля за утвърждаването на международното правосъдие, заяви на днешната си пресконференция говорителят на Външно министерство Гуо Дзякун в отговор на журналистически въпрос за принципа на държавното съгласие и критериите за определяне на злоупотребата с юрисдикция, залегнали в декларацията на лидерите на Китай, Русия и САЩ.
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