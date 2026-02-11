/Поглед.инфо/ След като Върховният съд на Хонконг осъди Джими Лай на 20 години затвор, Съединените щати, Обединеното кралство, Австралия, Европейският съюз и други държави излязоха с изявления, в които изразиха загрижеността си относно присъдата.

В коментар на това на вчерашната пресконференция Лин Дзиен, говорител на китайското Външно министерство, заяви, че Джими Лай е главният организатор и участник в поредица от големи антикитайски безредици в Хонконг. Неговите престъпления, застрашаващи националната сигурност, са ясни, а доказателствата са убедителни. Решението на съдебната власт на Хонконг, основано на факти, е законно, справедливо и безупречно. Хонконг е общество, управлявано от върховенството на закона. Никой не може да използва понятията „демокрация“ и „свобода“, за да се занимава с незаконни и престъпни дейности и да се опитва да избегне правни санкции.

Въпросите на Хонконг са изцяло вътрешна работа на Китай и върховенството на закона в китайския административен район е неприкосновено. Никоя чужда държава няма право да се намесва в тях. Призоваваме съответните страни да зачитат суверенитета на Китай, да спазват принципите на международното право и основните норми, уреждащи международните отношения, и незабавно да прекратят намесата си в делата на Хонконг и вътрешните работи на Китай по какъвто и да е начин.