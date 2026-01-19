/Поглед.инфо/ На 17 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще наложи 10% допълнителни мита върху вноса на стоки от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия, след като тези страни приеха обща декларация срещу плановете му да придобие Гренландия.

В отговор на въпрос за позицията на Пекин по казуса, говорителят на Външно министерство Гуо Дзякун заяви: „Китай многократно е излагал своето виждане и то е, че международното право, основано на целите и принципите в Устава на ООН, е фундаментът на съществуващия международен ред и той трябва да бъде строго спазван и защитаван“.

Гуо Дзякун призова също САЩ да прекратят използването на т.нар. „китайска заплаха“ като претекст за преследване на „користни интереси и извличане на политически и икономически ползи“.