/Поглед.инфо/ Тази сутрин в Източния военен окръг на Китай се проведоха военни учения близо до остров Тайван. Източници съобщават, че военните учения са проведени в отговор на неотдавнашната мащабна продажба на оръжие на Тайван от САЩ на стойност 11,1 милиарда долара.

В тази връзка говорителят на Външното министерство Лин Дзиен заяви, че съответните военни учения, провеждани от КНОА, са строго наказание за сепаратистките сили за „независимост на Тайван“, търсещи независимост със сила, и необходими действия за защита на националния суверенитет и териториалната цялост.

„Бих искал да подчертая, че тайванският въпрос е в основата на основните интереси на Китай. Стремежът на Китай да защитава националния суверенитет, сигурността и териториалната цялост е непоклатим. Всеки зловещ заговор за възпрепятстване на обединението на Китай няма да успее“, категоричен е Лин Дзиен.