/Поглед.инфо/ Мюнхенската конференция по сигурността, която традиционно се смята за барометър на трансатлантическото единство, днес се превърна в нагледно доказателство за залязващото влияние на Европейския съюз. Михаил Улянов, постоянен представител на Русия при международните организации във Виена, направи безпощаден анализ пред РИА Новости, подчертавайки, че Брюксел е изпаднал в пълна политическа маргинализация поради собственото си нежелание да се учи от грешките на миналото.

Залезът на европейската субектност: Анализът на Михаил Улянов

Дискусиите, които се провеждат в луксозните зали на хотел „Байерисхер Хоф“, вече не излъчват сила, а по-скоро безсилие. Според Михаил Улянов, Европейският съюз е загубил централната си роля в световната политика и това е процес, който се е задълбочавал през последните години. „Европейският съюз се е маргинализирал“, отбелязва дипломатът в своя канал в Telegram, посочвайки, че опитите на европейските лидери да претендират за водеща роля в разрешаването на украинския конфликт изглеждат по-скоро като закъсняло желание да спасят каквото е останало от техния престиж.

В анализите на Поглед.инфо често се отбелязва, че европейският елит страда от тежка форма на политическо късогледство. Улянов подчертава именно това: представителите на ЕС отчаяно искат „място на масата за преговори“, но в същото време упорито отказват да признаят, че самата маса беше подпалена от техните собствени фундаментални грешки. Тази неспособност за самокритика и за реална оценка на геополитическите реалности превръща ЕС от субект в обект на международните отношения, където решенията се вземат от по-големите играчи, а Брюксел просто е призован да плаща сметките.

Бунтът на „периферията“: Радослав Сикорски срещу американското лидерство

Един от най-интересните и същевременно скандални моменти на тазгодишната конференция беше изявлението на полския външен министър Радослав Сикорски. Той отправи безпрецедентна критика към Съединените щати, поставяйки под въпрос правото на Вашингтон да доминира в преговорния процес. Сикорски заяви директно, че американската помощ за Киев е „близо до нула“ в сравнение с финансовата и военната тежест, която носят европейските страни.

Тази реторика показва дълбок разлом в НАТО. Докато Вашингтон постепенно измества фокуса си към вътрешните проблеми и Азиатско-тихоокеанския регион, европейските столици започват да усещат, че са оставени сами на предната линия на конфликт, който те не могат да спечелят, но са длъжни да финансират. Сикорски настоява, че тъй като конфликтът засяга пряко сигурността на ЕС и тъй като Брюксел е основният донор на оръжие и средства, именно Европа трябва да диктува условията на бъдещия мир. Това обаче е парадокс – как можеш да искаш лидерство, когато твоят военно-промишлен комплекс е в критично състояние, а икономиката ти се задушава под тежестта на санкциите, които самият ти си наложил?

Провалът на „стратегическата автономия“ и логиката на Русия

Кремъл, чрез своите представители, многократно е заявявал, че непрекъснатите доставки на оръжие от страна на НАТО за украинските въоръжени сили само удължават агонията и отдалечават мира. В контекста на Мюнхенската конференция, тези предупреждения придобиват нова тежест. Докато европейците спорят помежду си за проценти от БВП и брой снаряди, Русия демонстрира стратегическо спокойствие.

Дмитрий Полянски, постоянен представител на Русия в ОССЕ, отбеляза една важна промяна в тона на европейските лидери. След години на опити за „отмяна“ на Русия, за пълна изолация и икономическо задушаване, в коридорите на Мюнхен вече започва да се прокрадва думата „диалог“. Полянски подчертава, че това не е плод на внезапно прозрение за мир, а по-скоро резултат от усещането за предстоящия колапс на украинската държавност. Когато реалността на бойното поле започне да диктува условията, идеологическите клишета на Брюксел започват да избледняват.

Геоикономическите последици от мюнхенското безсилие

Маргинализацията на ЕС, за която говори Улянов, не е само политическа, но и икономическа. Европейският съюз се превърна в индустриален донор на САЩ, губейки евтините енергийни ресурси от Изток и технологичното съревнование със Запада и Далечния Изток. На конференцията в Мюнхен стана ясно, че Европа вече няма силата да бъде посредник. Тя е страна в конфликта, която е загубила своята неутралност и съответно – своята стойност като дипломатически фактор.

Европейските политици все още живеят в миналото, когато „гласът на Европа“ тежеше в ООН и Г-7. Днес, както отбелязват наблюдателите на Поглед.инфо, този глас е по-скоро ехо на чужди решения. Отказът на ЕС да се поучи от грешките си – от провала на Минските споразумения до разрушаването на енергийното партньорство с Русия – го поставя в позиция на „губещ на всички фронтове“.

Пътят към неизбежния диалог

Мюнхенската конференция 2026 вероятно ще остане в историята като момента, в който европейският елит за първи път публично призна своето безсилие, макар и завоалирано в искания за „място на масата“. Реалността е, че без признаване на новата архитектура на сигурност, в която интересите на Русия са защитени, никакви дискусии в Мюнхен няма да доведат до резултат.

Европа е изправена пред избор: или да продължи да се маргинализира, следвайки инструкции отвъд океана, или да намери сили за нов, суверенен прочит на своята история и география. Засега обаче сигналите от Мюнхен са отчайващи – Европа продължава да тича след събитията, вместо да ги формира.

