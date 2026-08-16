На 17 август в Пекин ще се проведе тържествено събрание по повод 100-годишнината от рождението на Дзян Дзъмин

/Поглед.инфо/ Тържествено събрание по повод 100-годишнината от рождението на бившия китайски лидер Дзян Дзъмин ще се проведе на 17 август в Пекин.

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На него ще присъства и ще произнесе реч председателят Си Дзинпин.

Китайската медийна група и информационната агенция „Синхуа“ ще излъчват на живо събитието, което ще започне от 10:00 часа пекинско време.