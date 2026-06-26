Над 200 мотоциклета ZXMOTO са изнесени за Европа

/Поглед.инфо/ Повече от 200 мотоциклета, произведени от базирания в Чунцин производител ZXMOTO, са изпратени към европейския пазар, което бележи най-новия масов износ на марката за Европа, съобщават митническите служби в Чунцин, Югозападен Китай.

Партидата мотоциклети е отплавала от пристанище „Гуоюен“ в Чунцин, преминала е по река Яндзъ до Шанхай и ще бъде прехвърлена на морски транспорт за окончателна доставка до Полша.

Още 330 мотоциклета от марката, предназначени за Испания, също са планирани за изпращане в близко бъдеще, каза Хуан Цин, ръководител на отдела за външна търговия на марката.

Хуан отбеляза, че компанията се е фокусирала върху азиатския пазар, но отличните ѝ резултати в международни мотоциклетни състезания са довели до бърз ръст на поръчките от Европа.

Като основен център за производство на автомобили и мотоциклети в Китай, Чунцин е произвел около 7,86 милиона мотоциклета през 2025 г., което представлява 35,5% от общото производство в страната. Официалните данни показват, че през първите пет месеца на 2026 г. износът на мотоциклети от Чунцин е достигнал 12,21 милиарда юана (около 1,79 милиарда щатски долара), което представлява ръст от 9,8% в сравнение със същия период на предходната година.