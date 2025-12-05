/Поглед.инфо/ Китай е една от страните с най-богато растително разнообразие в света. От началото на периода на изпълнението на 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие (2021-2025 г.), чрез координирано насърчаване на екологичната защита, 65% от висшите растителни общности и 80% от държавно защитените диви растения са ефективно защитени. За същия период над 300 вида застрашени растения са върнати обратно в природата.

За последните пет години първите пет национални парка са защитили на място 141 вида национално застрашени диви растения. Създадени са над 300 защитени места за естественото местообитание на редки и застрашени диви растения извън природните резервати, като по този начин ефективно е подобрена целостта и свързаността на местообитанията. Над 100 вида диви растения с изключително малки популации са получили необходимата спасителна защита.