Над 80% от световните поръчки за нови кораби са насочени към Китай

/Поглед.инфо/ Днес Министерството на промишлеността и информационните технологии публикува статистически данни за корабостроенето в Китай за периода януари-септември, които показват, че страната продължава да заема доминираща позиция на глобалния пазар.

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През първите девет месеца на 2026 г. Китай е завършил строителството на кораби с общ тонаж 58,05 млн. дедуейт тона, което е увеличение с 50,7% на годишна база. Новите поръчки са достигнали 175,29 млн. дедуейт тона, нараствайки със 163,2%. Към края на септември натрупаните поръчки възлизат на 399,13 млн. дедуейт тона, или с 64,8% повече спрямо същия период на миналата година.

Китайските корабостроителници заемат съответно 63,6% от световния пазар по завършен тонаж, 81,8% по нови поръчки и 72,4% по общ обем на натрупаните поръчки.

Освен това Китай заема 74,1% от световния пазар по нови поръчки за кораби със зелени енергийни установки.