Най-големият китайски производител на редкоземни метали China Northern Rare Earth прогнозира впечатляващ ръст на печалбата си за първото тримесечие на 2026 г., подхранван от поскъпването на суровините и успешното разширяване на производствения капацитет.

В официално изявление от понеделник компанията обяви, че очаква нетна печалба в диапазона между 900 млн. и 940 млн. юана (131,8 млн. долара). Тези цифри бележат скок от над 109% спрямо същия период на миналата година, затвърждавайки доминиращата позиция на дружеството на глобалния пазар.

Ръководството на компанията отдава силните резултати на благоприятната пазарна конюнктура и устойчивото покачване на цените на основните редкоземни метали през първите три месеца на годината. Зад финансовия успех стоят още оптимизация на производствените графици, строг бюджетен контрол и стратегическо управление на риска. Благодарение на силната си верига за създаване на стойност и повишената конкурентоспособност, групата успява да гарантира стабилно оперативно представяне въпреки динамиката в сектора.

Технологичното обновление също играе ключова роля в стратегията на гиганта. Първата фаза от мащабния проект за екологична модернизация на мощностите за топене вече е въведена в пълна експлоатация. Същевременно строителството на втората фаза напредва бързо, като основната сграда на новия завод е завършена и предстои инсталирането на специализираното оборудване. Успоредно с това компанията работи по серия от сливания, придобивания и съвместни предприятия, целящи разширяване на капацитета при магнитните материали и рециклирането на ресурси.

Изключителните прогнози за началото на 2026 г. стъпват върху солидната основа на предходната година. Според годишния отчет за 2025 г., China Northern Rare Earth е реализирала приходи от близо 42,6 млрд. юана, което е ръст от 29% на годишна база, докато нетната печалба се е увеличила повече от двойно. Към момента компанията остава най-високо оцененото дружество в сектора на редкоземните елементи на китайските фондови борси, като пазарната ѝ капитализация в понеделник надхвърли границата от 180 млрд. юана.