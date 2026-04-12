/Поглед.инфо/ Болница „Кай Так“, която е най-голямата държавна болница в Хонконг както по площ, така и по брой легла, ще започне да функционира през октомври, съобщи в петък Управлението на болниците в Хонконг.

Според Управлението новата болница, с обща брутна застроена площ от 500 000 квадратни метра, разполага с 2400 легла, 37 операционни зали и различни специализирани центрове. Болницата ще предоставя денонощни услуги по спешна медицинска помощ.

Дейността ще започне на два етапа, като специализираният амбулаторен блок и онкологичният блок ще отворят врати през октомври. Стационарните, хирургичните и спешните услуги ще започнат да функционират през 2028 г.