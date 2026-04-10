/Поглед.инфо/ Подкрепени от облекчените визови режими, дигитализираните плащания и националната инициатива „Пазаруване в Китай“, все повече чуждестранни посетители избират страната като дестинация за туризъм и потребление. Според експерти тези мерки повишават конкурентоспособността на Китай като глобален потребителски пазар и улесняват достъпа на международни клиенти. Разширените безвизови политики, съчетани с бързо гранично обслужване и удобни разплащателни решения, създават по-благоприятна среда за трансгранични пътувания и бизнес активност. В този контекст традиционното гостоприемство, с което е известен китайският народ от хиляди години, намира съвременно изражение в последователни политики за отваряне и икономическо взаимодействие.

Китай ускорява отварянето си към международния поток от хора и бизнес чрез разширяване на безвизовите режими и дигитализация на граничния контрол. На международното летище Пекин Дасин обработката на пристигащи вече се извършва в рамките на минута чрез предварително попълнени онлайн формуляри и QR кодове, което значително намалява административното време и повишава ефективността на трафика. Политиката за едностранно безвизово влизане бе удължена до 31 декември 2026 г., обхващайки над 40 държави от Европа, Северна Америка и Океания, с разрешен престой до 30 дни за бизнес, туризъм и обмен. Паралелно с това, 240-часовият безвизов транзит е разширен до 65 входни пункта в 24 провинции. Мерките целят стимулиране на международните пътувания, инвестициите и трансграничната икономическа активност.

По време на празничните дни около Китайската нова година резервациите на билети за туристически атракции от чуждестранни посетители са се увеличили със 110% на годишна база. Това показват официалните данни на китайската туристическа платформа Trip.com. Данните от Държавната имиграционна администрация също така показват, че преминаванията на границата от чуждестранни граждани са достигнали 828 000 през същия период, което е увеличение с 29,8% в сравнение с новогодишните празници през 2025 г.

Докато емблематични забележителности като Великата китайска стена и Забранения град остават разбира се най-интересни за международните гости, много ясно можем да открием и друга важна тенденция. Китай вече е със статут на привлекателна дестинация за пазаруване, подхранвана от съгласувани национални усилия за подобряване на пазаруването в страната за международните туристи.

Освен по-лесното пътуване, Китай оптимизира политиките си за възстановяване на данъци при заминаване, като намали минималния праг за покупка, разшири мрежата от отговарящи на условията търговци на дребно и насърчи незабавното възстановяване на данъци. Всичко това позволява на чуждестранните посетители да получават възстановяване на суми директно в търговските обекти, вместо да чакат до заминаване на летищата.

В шоурума на производителя на дронове DJI в China World Mall потокът от международни клиенти нараства, като посетителите все по-често пристигат с конкретни покупки в технологичния сегмент. Според управителя на обекта продуктите се превръщат във водещ мотив за посещение, което отразява засиленото потребителско търсене от чуждестранни клиенти. Въведената политика за незабавно възстановяване на данъци значително ускорява оборота, като повишава конверсията на продажбите до около 80% спрямо предишни нива от 20–30%. Към края на ноември услугата обхваща над 12 000 търговски обекта в страната, като повече от 7000 от тях предлагат незабавно възстановяване. Мерките стимулират вътрешното потребление и засилват привлекателността на пазара за международни посетители.

Данни от Държавната данъчна администрация показват, че от януари до ноември миналата година броят на чуждестранните туристи, кандидатстващи за възстановяване на данъци, се е увеличил с 285 процента в сравнение със същия период на предходната година, а стойността на възстановените данъци също се е повишила с 98,8 процента. Марсия Ракел, 43-годишна туристка от Португалия, завърши последния етап от пътуването си в Китай, като получи данъчни възстановявания за две скъпи покупки – ръчно бродирана чанта и кърпа с божур и пеперуда – за по-малко от четвърт час в Шанхай. „Целият процес беше лесен,“ каза Марсия. „Когато видях опашката за касата, директно се насочих към самообслужващия павилион.“ Едно бързо сканиране на документите и касовите бележки беше достатъчно, за да може системата веднага да върне парите ѝ в мобилния ѝ портфейл.

Инициативата „Пазаруване в Китай“, насочена към създаване на по-благоприятна международна потребителска среда чрез опростени визови режими и оптимизирани схеми за възстановяване на данъци, се утвърждава като структурен инструмент за модернизация на вътрешния пазар. Според анализатори тя надхвърля краткосрочния ефект върху потреблението и се превръща в катализатор за повишаване на ефективността и отвореността на търговската система. Данни на Министерството на търговията показват, че през 2024 г. разходите на входящите туристи възлизат на около 0,5% от БВП на Китай, при нива между 1% и 3% в други големи икономики, което подчертава значителен неизползван потенциал.

Повишените изисквания на международните потребители по отношение на качество, брандово разнообразие, стандарти на обслужване и удобство ускоряват адаптацията към глобалните практики. Това включва подобрения в платежните системи, процедурите за възстановяване на данъци, езиковото обслужване и прозрачността на информацията, посочва Чън Ши, главен икономист в ICBC International. Според него тези реформи имат двоен ефект – освен че улесняват чуждестранните посетители, те повишават качеството на потребителското преживяване и за местните домакинства, създавайки условия за по-висок вътрешен растеж.

В стратегически план, насоките за 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.) предвиждат развитие на повече градове като международни центрове за потребление и разширяване на вътрешното търсене. Това бележи преход от възприемането на Китай единствено като производствен и снабдителен център към позиционирането му като висококачествена потребителска дестинация с глобално конкурентно предлагане. В този контекст се откроява необходимостта от изграждане на повече търговски зони, ориентирани към международни посетители, включително чрез многоезична среда, специализирани услуги и по-добра инфраструктура за пазаруване и свободно време.

Интеграцията между търговията, културата, туризма и спорта се очертава като ключов фактор за създаване на комплексни потребителски преживявания. В условията на нарастващ протекционизъм и геополитическо напрежение, подобни инициативи допринасят за разширяване на международния потребителски пазар, като укрепват устойчивостта на глобалната търговия и задълбочават икономическата взаимосвързаност.