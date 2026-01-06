/Поглед.инфо/ На 6 януари в Пекин се проведе Националната конференция на ръководителите на филмовите управления. В заседанието участва и изнесе реч зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн.

2025 г. бележи 120-годишнината на китайското кино. Под ръководството на председателя Си Дзинпин и ЦК на ККП, както и в съответствие с работните насоки на Отдела за публичност, филмовият сектор се съсредоточава върху цялостната работа на партията и държавата. Той наследява и развива традициите на китайското кино, съчетава принципност с иновации и постига значими резултати, които свързват миналото с бъдещето.

Конференцията подчерта, че 2026 г. е първата година от изпълнението на 15-ия петгодишен план. Филмовият сектор трябва да се ориентира към стратегическата цел за изграждане на силна държава в сферата на киното, с което да подпомогне добрия старт на 15-ия петгодишен план. Индустрията ще действа с увереност и последователност за насърчаване на културното развитие, стимулиране на иновационния и творчески потенциал на киното, с което ще създава повече висококачествени филмови произведения. Ще продължи и работата за усъвършенстване на индустриалната и пазарната система на филмовия сектор, развиване на филмовата икономика и насърчаване на излизането на китайското кино на международната сцена. Всичко това ще положи добра основа за постигане на нови успехи във висококачественото развитие на киното през 2026 г.