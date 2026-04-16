/Поглед.инфо/ Националната конференция за филмова дейност за 2026 г. се проведе от 15 до 16 април в Нинбо, провинция Джъдзян.

Форумът разгледа прилагането на важните указания на Си Дзинпин относно развитието на филмовия сектор и услугите, както и насоките от Отдела за публичност и Националната конференция на директорите на филмови бюра.

В рамките на срещата беше направен преглед на постигнатото през изминалата година, анализирани бяха новите тенденции и предизвикателства, и бяха определени ключовите задачи за следващия етап. В събитието участва и Шън Хайсюн, заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на Китайската медийна група, който изнесе основна реч.

По време на съвещанието беше подчертано, че от началото на годината китайската филмова индустрия поддържа стабилен напредък и постига нови резултати. Отчита се устойчива тенденция към повишаване на качеството на продукциите, оптимизиране на индустриалната структура и засилване на устойчивостта на пазара, което създава добра основа за по-нататъшно развитие на сектора.