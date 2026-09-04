Непал благодари на Китай за оказаната помощ след свлачището

/Поглед.инфо/ На 3 септември, по време на среща с китайския посланик в страната Джан Маомин, външният министър на Непал Шишир Хана изрази благодарност към Пекин за оказаната на страната му помощ след свлачището, причинило значителни човешки и материални щети.

Шишир посочи, че Непал и Китай споделят природната екосистема на Хималаите и са сред страните, най-силно засегнати от изменението на климата. Непал подкрепя позицията на Китай, че борбата с изменението на климата е обща отговорност на международната общност.

Джан Маомин заяви, че изменението на климата е общо предизвикателство за човечеството, с което никоя страна не може да се справи сама. По думите му Китай е готов да продължи да работи с Непал и международната общност за засилване на обмена и сътрудничеството и за ефективно предотвратяване и ограничаване на негативните последици от климатичните промени.