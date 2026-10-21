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Поглед към Китай

Нов хоризонт в отношенията между Китай и България

/Поглед.инфо/ Посещението на китайския външен министър Уан И в България през на 19 октомври 2026 година бележи важен етап в развитието на двустранните отношения между София и Пекин. Това събитие, първо по рода си от 2015 г. насам, не е просто рутинен дипломатически акт, а стратегическа стъпка, която има потенциала да промени баланса на силите в Югоизточна Европа и да позиционира България като ключов играч в отношенията между Европейския съюз и Китай.

Доц. д-р Евгений Кандиларов 7825 прочитания
Нов хоризонт в отношенията между Китай и България
Източник: 38picres.cgtn.com
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Посещението на Уан И в България през декември 2015 г. (по покана на тогавашния външен министър Даниел Митов) имаше предимно стратегически и икономически характер, насочен към активиране на отношенията в рамките на инициативата „Един пояс, един път“ и формата на сътрудничеството на Китай със страните от Централна и Източна Европа. Докато посещението през 2015 г. се фокусираше върху политическото позициониране на България като стратегическа „врата към ЕС“ и очертаването на мащабни инфраструктурни намерения по инициативата „Един пояс, един път“, визитата през 2026 г. премина към далеч по-прагматични и конкретни разговори. Новият фокус падна върху директни технологични партньорства в сектори като съхранение на енергия, изкуствен интелект и производство на електрически автомобили, съобразени с правилата на Европейския съюз.

Визитата през октомври 2026 г. идва в момент на интензивни трансформации в глобалната политика, където търсенето на нов модел на управление изисква нови мостове между източни и западни цивилизации. Тя е пряко продължение на визитата на българска правителствена делегация, водена от вицепремиера и министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, осъществена само месец по-рано в Китай, и подписания тогава Меморандум за насърчаване на инвестиционното сътрудничество. Този документ създаде правна и политическа рамка за задълбочаване на икономическите връзки между двете страни, с акцент върху привличането на инвестиции в производството на електрически автомобили, енергетиката и високите технологии. Този прагматичен подход създаде почва за по-широкия политически диалог, който се проведе в София по време на визитата на Уан И и срещите му с българските институции.

Програмата на посещението на министър Уан И в България беше изключително интензивна и обхвана срещи с всички ключови държавни институции, което демонстрира високото ниво на ангажираност от българска страна. Първата и най-значима среща се състоя с премиера Румен Радев. Двете страни се обединиха около необходимостта успешните търговски взаимоотношения да прераснат в икономически чрез реализиране на съвместни проекти. Българският министър-председател подчерта, че България има ключово важно място като врата на Европа по отношение на транспортна, енергийна и дигитална свързаност. Той изрази увереност, че визитата ще даде тласък на развитието на отношенията в секторите на електрическите автомобили, енергетиката, селското стопанство и високите технологии. Този диалог потвърди, че политическата воля е насочена към конкретни резултати, а не само към декларативни изказвания.

В допълнение към срещата с правителството, китайският външен министър проведе разговор и с президента на България, Илияна Йотова. Тук акцентът се измести към по-широките аспекти на двустранното сътрудничество, включително културните отношения и човешките контакти. Президентът Йотова постави въпроса за откриване на директна авиолиния между София и Пекин, което би улеснило както бизнеса, така и туризма. Тя изрази надежда, че българските селскостопански стоки ще получат по-лесен достъп до китайския пазар, което ще бъде от ключово значение за българските фермери и износителите. Йотова също така наблегна на необходимостта от мир и използването на диалога за преодоляване на международните различия, което отговаря на реториката на Пекин за мирно решение на глобални конфликти.

Срещата на Уан И с българския външен министър Велислава Петрова допълни политическия профил на визитата. Петрова също приветства възможността за китайски инвестиции, които създават в България производство, работни места и технологии в рамките на правилата на Европейския съюз, на който страната ни е пълноправен член. Това изказване е важно, защото показва, че България се опитва да балансира между интересите на своите партньори в ЕС и желанието за разширяване на връзките с Китай.

Уан И от своя страна подчерта, че сътрудничеството в областта на съхранението на енергия допринася за издигането на България сред водещите европейски държави по инсталиран капацитет. Това показва, че Китай вижда в България не само пазар, а и технологичен партньор в областта на т. нар. зелена трансформация.

Анализът на фактите показва, че една от основните цели на това посещение е трансформирането на стратегическото партньорство от абстрактна концепция в конкретни икономически проекти. Както бе отбелязано от Александър Пулев по време на визитата му в Китай, на лице е „златен прозорец" за нови възможности и за практическо развитие на отношенията между двете страни. Визитата на Уан И е опит да се гарантира, че обсъдените през септември инициативи ще бъдат реализирани на практика. Съгласно подписаният месец по-рано Меморандум предстои създаването на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество, която ще подпомага развитието на икономическите и инвестиционните отношения между двете държави с приоритет на автомобилния сектор и енергетиката. Това е механизъм, който ще осигури непрекъснатост на диалога и ще улесни преодоляването на регулаторните бариери.

В контекста на отношенията между Европейския съюз и Китай, България има възможността да играе свързваща и балансираща роля, най-вече поради нейната уникална позиция. Тя е член на ЕС, но има дългогодишни исторически и дипломатически връзки с Пекин, датиращи от самото начало на съществуването на КНР. България е втората държава в света, признала Китайската народна република и установила дипломатически отношения с нея. Тази историческа предпоставка позволява на София да действа като мост между двете сили. В условията на нарастващо геополитическо напрежение и системно съперничество между САЩ и Китай, ролята на България като балансьор става все по-важна. Китай се опитва да изгради мостове на сътрудничество и стабилност чрез инициативи за икономическа и инфраструктурна свързаност, а България може да бъде ключовият възел в тази мрежа.

Ролята на Балканите в глобалната политика на Китай също не бива да се подценява. Регионът се превръща в зона на дипломатическо и икономическо противоборство, където Пекин търси нови пътища за достъп до европейския пазар. Транскаспийският международен транспортен коридор е пример за такъв проект, който България подкрепя активно. Предстоящото свикване на среща на високо равнище по въпросите на свързаността през пролетта на 2027 г. в България е по предложение на българското правителство и цели развитие на свързаността между Централна Азия и Европа. Това позиционира София като стратегически център за логистика и транспорт, което е от интерес както за Китай, така и за Европа.

Тук трябва да отбележим, че визитата на Уан И в София се явява директна пресечна точка между стратегическите интереси на Китай по линия на евроазиатската свързаност и новите приоритети на ЕС, обявени от Урсула фон дер Лайен на 16 септември 2026 г. при традиционното годишно обръщение „За състоянието на Европейския съюз“. В речта си председателят на Европейската комисия обяви мащабен пакет от 12 милиарда евро за развитието на т. нар. Среден коридор (Транскаспийския транспортен коридор) и посочи, че България (съвместно с ЕК) ще бъде съорганизатор и домакин на първата Среща на върха за регионална свързаност в началото на 2027 г. Не случайно само няколко седмици по-късно, по време на разговорите в София, Уан И официално декларира, че Китай е готов да бъде партньор на България именно в насърчаването на евроазиатската свързаност. Така докато ЕС се стреми да развие Средния коридор чрез своята програма Global Gateway (за да диверсифицира маршрутите от Азия и да намали времето за транзит на товари), Китай припознава в тези планове възможност за оптимизация на собствените си търговски пътища към Европа.

Посещението на Уан И в София показва, че Пекин разпознава водещата роля на България в европейския проект и търси прагматични пресечни точки, при които китайските технологични и логистични инвестиции могат да се впишат в новата европейска инфраструктура.

Визитата на Уан И също така подчертава опита на Китай за постигане на нов модел на глобално управление. Китай предлага партньорство, базирано на взаимна изгода, развитие на инфраструктурата и технологичен трансфер. България, чрез своето стратегическо участие в тези процеси, може да допринесе за този нов модел, като демонстрира, че малките държави могат активно работят за изграждане на международно доверие и намаляване на глобалната поляризация.

Икономическото сътрудничество има конкретни измерения, които са от ключово значение за бъдещето на българската икономика. Привличането на инвестиции в производството на електрически автомобили и свързаните с него технологии е сред водещите приоритети. Вицепремиерът Пулев подчерта, че България е отворена за инвестиции, които създават нови работни места, носят висока добавена стойност и технологичен трансфер. Това е отговор на нуждата от диверсификация на икономиката и излизане от модела на ниска добавена стойност. Китайските компании, като Xiamen King Long, вече проявяват интерес към българския пазар и производствени мощности. Това може да доведе до създаването на нови индустриални зони и работни места, които да стимулират икономическия растеж.

Също така, енергийната сигурност и декарбонизацията са важни теми в българо-китайския диалог. Сътрудничеството в областта на съхранението на енергия може да позиционира България сред водещите европейски държави по инсталиран капацитет в тази област. Това е в съответствие с европейските цели за климатична неутралност, които могат да бъдат постигнати с използването на китайски технологии и инвестиции. Тази синергия между европейските регулации и китайските капацитети е пример за това как България може да бъде ефективен посредник в този процес.

Въпреки това, трябва да се отбележи факта, че съществуват и редица предизвикателства пред задълбочаването на отношенията между България и Китай, които идват както от страна на ЕС, така и от страна на САЩ. София често е принудена да се съобразява с външни геополитически рестрикции и рамки, наложени от Брюксел и Вашингтон, което понякога пречи на защитата на чистия български национален икономически интерес. От такава гледна точка визитата на Уан И е своеобразен тест за способността на българското правителство да балансира тези интереси.

В заключение, може да се подчертае, че визитата на китайския външен министър Уан И в България през октомври 2026 година е значимо събитие, което има потенциал да промени динамиката на отношенията между двете държави. Това посещение идва като логично продължение на септемврийската визита на вицепремиера Александър Пулев и подписания Меморандум между двете страни, като затвърждава ангажимента за практическо сътрудничество. Целите на посещението са ясно формулирани като преминаване от търговия към дългосрочни икономически проекти, укрепване на политическото доверие и позициониране на България като мост между Европа и Китай.

В контекста на глобалната геополитика, България има възможност да играе специална роля като балансьор, като използва своето стратегическо положение и традиционни приятелски отношения с Пекин, за да допринесе за постигането нов модел на глобално управление. Успехът на тази стратегия ще зависи от способността на българските институции да реализират конкретни проекти, които да носят ползи за икономиката и обществото, без да компрометират европейските ценности и сигурност.

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