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Поглед към Китай

Нов мащабен проект за свързаност ще стимулира висококачественото развитие на Китай

/Поглед.инфо/ В рамките на 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.) Китай ще изгради нов мащабен инфраструктурен проект. Това ще е т.нар. „Златен голям външен пръстен“ – система от гранични и крайбрежни пътища с обща дължина близо 27 000 километра, или около две трети от обиколката на Земята по екватора.

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Нов мащабен проект за свързаност ще стимулира висококачественото развитие на Китай
Източник: 38picres.cgtn.com
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Пръстенът ще бъде оформен чрез свързването на три основни маршрута, които заедно очертават периферията на страната. На север се простира G331, известен като „най-красивият граничен път“, който преминава през впечатляващи планински и водни пейзажи. На запад е G219 – един от най-високопланинските пътища в света. По него се редуват заснежени върхове, степи, пустини и гоби, а разликата във височината на отделните участъци достига над 5000 метра. На изток G228 следва китайското крайбрежие и свързва верига от ключови морски пристанища.

Зад впечатляващите километри и природни гледки обаче стои нещо много по-голямо от туристически маршрут. „Златният пръстен“ ще свързва отдалечени райони с икономически центрове, ще улеснява достъпа до ресурси и ще създава нови възможности за местния бизнес, туризма и инвестициите.

Заместник-директорът на Отдела за цялостно планиране към Министерството на транспорта У Джъхуа поясни, че „Златният голям външен пръстен“ не е просто механично свързване на трите основни маршрута, а трябва да съчетава множество фактори като развитие, сигурност, екология и отвореност. Той играе ключова роля за оптимизиране на териториалното пространствено разпределение и за улесняване на вътрешния и външния икономически цикъл.

Обобщението „свързващ границите и морето“ най-точно описва същностната транспортна функция на проекта. Той разчупва старата пътна мрежа, в която крайграничните и крайбрежните пътища бяха предимно изолирани и често представляваха задънени участъци, и превръща северната, западната граница и крайбрежието на Китай в цялостен затворен пръстен. Цялото трасе свързва над сто сухопътни гранични пункта и основните крайбрежни пристанища в страната, като обновява крайграничната и крайбрежната пътна мрежа от „еднопосочни задънени улици“ към „циркулационна мрежа“ и изгражда транспортна артерия за координираното развитие на крайграничните и крайбрежните райони.

„Златният голям външен пръстен“ не е изолиран проект. Той е част от по-широката транспортна система на Китай, която включва четири типа коридори – крайгранични, крайбрежни, крайречни и други основни маршрути. Те се свързват и взаимодействат помежду си, създавайки транспортна основа за висококачественото развитие на китайската икономика. В рамките на 15-ия петгодишен план Министерството на транспорта ще ускори изграждането на сложните участъци по трите национални пътя, включително тези, които преминават през планински райони и морски терени, като паралелно ще работи за цялостното повишаване на качеството на мащабния проект. Очаква се през периода да бъдат изградени или реконструирани около 7400 километра, а планираните инвестиции да достигнат приблизително 370 милиарда юана.

Но как се изгражда път, който преминава през заснежени планини, степи, джунгли, пустини и крайбрежни райони? И какво всъщност стои зад този мащабен инфраструктурен проект? Когато стане дума за „Златния голям външен пръстен“, първата асоциация за мнозина е културният туризъм. Възможно е маршрутът да се превърне в нова популярна дестинация за пътувания с автомобил. Значението му обаче далеч надхвърля туризма. Проектът е свързан с широк кръг от икономически и социални дейности и отразява дългосрочната визия на Китай за по-тясно интегриране и координирано развитие на различните региони – както вътре в страната, така и в международен план.

Според експерти след завършването си „Златният голям външен пръстен“ ще се превърне в ключов транспортен маршрут, свързващ граничните райони с източното крайбрежие, големите градски агломерации и районите около заливите. Едновременно с това той ще изпълнява ролята на туристически коридор, ще подпомага развитието на ресурсите и ще допринася за стабилизирането и охраната на границите. Икономическата му функция обаче е още по-широка. Развитата транспортна мрежа ще подпомага логистиката, промишленото производство и вносно-износната търговия. Свързването на разпръснатите гранични пунктове може да намали логистичните разходи и да улесни движението на хора, капитали и стоки, създавайки условия за нова икономическа активност и заетост.

В същото време „Златният голям външен пръстен“ ще има и важна функция при извънредни ситуации – като коридор за оказване на помощ при бедствия, граничен патрул и бързо доставяне на необходимите материали. Така зад мащабния инфраструктурен проект се очертава не просто транспортен маршрут, а стратегически и комплексен коридор, чиято основна задача е да свързва региони, да улеснява движението на ресурси и хора и да създава нови възможности за икономическо развитие.
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