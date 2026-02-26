/Поглед.инфо/ Изследователски екип от Института за биоенергия и биопроцесни технологии в град Циндао при Китайска академия на науките, постигна ефективност на фотоволтаично преобразуване над 15% с помощта на нов материал за слънчеви клетки, който е сертифициран от международно авторитетен орган. Резултатите от изследването бяха публикувани в международното академично списание Nature Energy, водещо издание в областта на енергетиката и материалите.

Основният материал на тази технология е от медно-цинков-калаен сулфид селенид (CZTSSe). Освен това този материал е безопасен и екологичен, не съдържа токсични елементи, което го прави подходящ за широкомащабно приложение. Той запазва своите характеристики дори в сложни условия.