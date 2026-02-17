/Поглед.инфо/ Честита Китайска нова година на Коня! В новия епизод на „Из Китай с Павел“ ще видим град Нанкин, който се намира в Южен Китай и е главният град на провинция Дзянсу.

В „Южната столица“ живеят повече от 8 милиона души. В древни времена Нанкин е бил столица на шест династии, което го прави един от най-богатите на културни реликви градове в Китай. Градът е разположен на река Яндзъ, което се е отразило на градоустройството, храненето и начина на живот на местните хора.

Забележителностите в Нанкин са много и за да го опознаете ще ви трябват няколко дни.

Пътешествието на Павел Гълъбов започна с храма „Дзимин“, който има повече от 1700-годишна история. Веднага след храма се намират и крепостните стени на Нанкин. От тук се вижда и езерото „Сюану“, в което според местна легенда живее черен дракон. Класическата градина „Джанюан“ и храмът на Конфуций „Фудзимяо“ също ще разкрият своята красота пред камерата на Павел. Вижте всичко това и невероятни новогодишни празнични фенери във формата на коне в нашето видео, приятно гледане!