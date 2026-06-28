Новата банка за развитие на БРИКС емитира първите си облигации в Макао

/Поглед.инфо/ Новата банка за развитие успешно емитира за първи път облигации в Специалния административен район Макао. Емисията е на стойност 50 млн. щатски долара със срок от три години и плаваща лихва. От банката определиха сделката като важна стъпка в стратегията за диверсифициране на източниците на финансиране и разширяване на присъствието ѝ на международните капиталови пазари.