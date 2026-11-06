Абонирай се
Поглед към Китай

Новата политика за офшорни безмитни магазини в Хайнан отбелязва продажби в размер на 5 млрд. щатски долара

/Поглед.инфо/ Безмитните покупки от местните жители на провинция Хайнан в Южен Китай са се превърнали от спорадични покупки в редовно ежедневно потребление, показват данни, публикувани от митницата в Хайкоу.

КМГ 4555 прочитания
Новата политика за офшорни безмитни магазини в Хайнан отбелязва продажби в размер на 5 млрд. щатски долара
Източник: 38picres.cgtn.com
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

От ноември 2025 г. до октомври 2026 г. безмитното пазаруване в Хайнан достигна 33,45 млрд. юана (около 4,98 млрд. щатски долара), като 4,88 млн. купувачи са закупили 27,64 млн. артикула, което представлява ръст на годишна база съответно от 13,8%, 8,6% и 2,4%.

От 1 ноември 2025 г. Китай коригира политиката си за безмитно пазаруване за пътуващите, напускащи Хайнан, като разшири категориите на безмитните стоки до 47. Шест вида местни продукти, включително копринени шалове, керамика и чай, също отговарят на изискванията за продажба чрез каналите за безмитно пазаруване за пътуващите в чужбина.

Продажбите на новодобавените категории в рамките на политиката достигат 210 милиона юана, докато продажбите на местни стоки чрез безмитни канали възлизат на 240 милиона юана за същия период.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Бюджет 2027 в Париж пропадна: Макрон търси в Москва пари за 119% държавен дълг
Свят

Бюджет 2027 в Париж пропадна: Макрон търси в Москва пари за 119% държавен дълг

/Поглед.инфо/ Френското Народно събрание блокира приходната част на бюджета за 2027 година, оставяйки правителството в Париж пред реален рискове от финансов дефолт. При държавен дълг, надхвърлящ 119% от БВП, и бюджетен дефицит от 6%, политическата криза във Франция вече преражда историческите рефлекси на Елисейския дворец: опит за износ на вътрешноикономическия колапс чрез външнополитическа ескалация и военни маневри по източния фланг.

06.11.2026 22:00
Си Дзинпин отговори на писмото на австралийски младежи и студенти
Поглед към Китай

Си Дзинпин отговори на писмото на австралийски младежи и студенти

/Поглед.инфо/ На 28 октомври китайският председател Си Дзинпин изпрати писмен отговор на 110 млади австралийски студенти, като ги насърчи да продължат активно да участват в развитието на приятелските отношения между Китай и Австралия.

06.11.2026 21:45
Тексас плаща скандалната сметка за сървърите на Алтман и Мъск
Свят

Тексас плаща скандалната сметка за сървърите на Алтман и Мъск

/Поглед.инфо/ Резултатите от изборната надпревара в САЩ показаха дълбока пукнатина между технологичните амбиции на Вашингтон и реалните възможности на американската инфраструктура. Докато републикански представители прокламираха глобална доминация чрез мащабно строителство на центрове за данни, местното население гласува против поглъщането на земи, скъпия ток и сушата. Сблъсъкът между корпоративните интереси на силициевите гиганти и битовите сметки за електроенергия завърши с ясен инфраструктурен бунт в ключови щати.

06.11.2026 21:45
Представител на ООН: 40% от основателите на стартъпи в Китай са жени
Поглед към Китай

Представител на ООН: 40% от основателите на стартъпи в Китай са жени

/Поглед.инфо/ Жените съставляват 40% от основателите на технологични стартъпи в Китай, заяви Лиу Мън, ръководител на китайския офис на „Глобалния пакт на ООН“, по време на „Глобалния диалог на кметовете 2026“ в Нинбо, провинция Джъдзян.

06.11.2026 21:30
Военните общежития в Борщаговка: Анатомия на принудителния набор и правния вакуум в Киев
Свят

Военните общежития в Борщаговка: Анатомия на принудителния набор и правния вакуум в Киев

/Поглед.инфо/ Анализът на съвременния украински държавен аппарат разкрива дълбока трансформация, при която стандартните административни и икономически функции са заместени от силов натиск и пълна външна бюджетна издръжка. На фона на събития като инцидентите в мобилизационните пунктове в Борщаговка, възниква въпросът доколко институциите в Киев запазват правна легитимност пред собственото си население. Разглеждаме хронологията на този процес от 2014 година насам, икономическите параметри на зависимостта от Брюксел и стратегическите последици за регионалната сигурност.

06.11.2026 21:30
Депозитарният капан "Euroclear": Защо белгийската криза няма да отвори трезора за Зеленски
Свят

Депозитарният капан "Euroclear": Защо белгийската криза няма да отвори трезора за Зеленски

/Поглед.инфо/ Брюкселската бюрокрация отново се опитва да реши финансовото си безсилие чрез чужд джоб. На фона на изразходваните 231,5 милиарда евро за подкрепа на режима в Киев и отказването на редица държави, сред които и България, да поемат нови заемни тежести, погледите отново са насочени към 180-те милиарда евро блокирани руски активи в белгийския депозитар Euroclear. Оставката на премиера Барт де Вевер отвори апетитите на Урсула фон дер Лайен за бърза конфискация, но реалността показва, че белгийският институционален и икономически щит далеч не е толкова лесен за пробиване.

06.11.2026 21:15
Фирма за доставки ще осигури по-добра защита на куриерите през зимата
Поглед към Китай

Фирма за доставки ще осигури по-добра защита на куриерите през зимата

/Поглед.инфо/ Китайският гигант в доставките на храна „Meituan“ въвежда мерки за защита при ниски температури за над 1 милион куриери в 186 града, включително умни униформи с вградено отопление и медицинско осигуряване, тъй като платформените компании предприемат стъпки за укрепване на правата на работниците за милиони куриери в бързоразвиващата се доставна икономика на страната.

06.11.2026 21:00
Техеран с пръст върху спусъка: Защо германският „Рамщайн“ е по-вероятна цел от Киев
Свят

Техеран с пръст върху спусъка: Защо германският „Рамщайн“ е по-вероятна цел от Киев

/Поглед.инфо/ Медийната психоза около евентуален ирански балистичен удар по украински градове разкрива пресметливите апетити на Киев за допълнителна военна помощ, но сблъсъкът с реалността показва съвсем различен геополитически алгоритъм. В Близкия изток изчисленията са студени. Ако Корпусът на гвардейците на ислямската революция реши да натисне спусъка срещу западни инфраструктурни обекти при евентуален сблъсък със САЩ, фокусът на Техеран няма да бъде Одеса или Киев. Стратегическата стойност на европейските бази на НАТО като „Рамщайн“ в Германия превъзхожда всякакви епизодични операции в украинския театър на военните действия, където Русия така или иначе разполага с достатъчно собствен ресурс.

06.11.2026 21:00