Абонирай се
Поглед към Китай

Нови транспортни коридори разширяват търговската мрежа в рамките на инициативата „Един пояс, един път“

/Поглед.инфо/ Сътрудничеството между Китай и страните от Централна Азия в рамките на инициативата „Един пояс, един път“ се задълбочава, а новият международен сухопътно-морски търговски коридор на юг отчита нарастващи товарни обеми.

КМГ 4986 прочитания
Нови транспортни коридори разширяват търговската мрежа в рамките на инициативата „Един пояс, един път“
Източник: 38picres.cgtn.com
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Така постепенно се изгражда все по-интегрирана търговска мрежа, посочват експерти.

Засилването на връзките със страните на запад от Китай се основава на изпълнението на плана за действие за висококачествено сътрудничество по инициативата „Един пояс, един път“ с този регион. Документът беше подписан по време на втората среща на върха Китай–Централна Азия в Астана през юни 2025 г. Това беше първият подобен всеобхватен документ за сътрудничество по инициативата „Един пояс, един път“, който Китай подписа с всички държави от един съседен регион.

Чрез постоянна координация Китай и петте страни от Централна Азия – Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан – активно изпълняват плана и чертаят нови перспективи за сътрудничество.

„Китай и страните от Централна Азия твърдо подкрепят свободната търговия и многостранната търговска система, в центъра на която е Световната търговска организация, и задълбочават висококачественото сътрудничество по инициативата „Един пояс, един път“, казва Сун Уейдун, ръководител на Секретариата на механизма „Китай–Централна Азия“.

Изминалата 2025 и настоящата 2026 г. са обявени за „Години на висококачественото развитие на сътрудничеството между Китай и Централна Азия“. Сун Уейдун посочва, че прагматичното сътрудничество е постигнало стабилен напредък. Търговията се развива активно, инвестициите нарастват, големите проекти напредват, а основните задачи, заложени в плана за действие, се изпълняват.

През миналата година търговският оборот между Китай и страните от Централна Азия за първи път надхвърли 100 млрд. долара. Броят на пътуващите между тях товарни влакове е бил рекордно висок, газопроводът „Китай–Централна Азия“ работи безпроблемно, а строителството на трансгранични железопътни линии, включително Китай–Киргизстан–Узбекистан се ускорява.

Тази свързаност на запад се допълва от разширяването на транспортните връзки на юг чрез Новия международен сухопътно-морски търговски коридор. Заедно те изграждат цялостна логистична мрежа, свързваща Евразия с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), като централните и западните региони на Китай се превръщат във важни транспортни възли.

Тази синергия доведе до значителен ръст на товаропотоците по южния коридор. По данни на Китайската държавна железопътна група през първата половина на тази година по коридора са превозени 660 000 контейнера с товари, или средно по 110 000 контейнера месечно.

Особено показателно е, че през второто тримесечие обемът на превозените товари е нараснал с 3,6% спрямо предходното тримесечие, което допълнително потвърждава устойчивото високо търсене.

За да отговори на нарастващото търсене и постоянно да увеличава капацитета на коридора, Наннинското подразделение на Китайската държавна железопътна група активно реализира ключови проекти за модернизиране на инфраструктурата. Сред тях са изграждането на втори железопътен коловоз по участъка Цинджоу-Фанчънган от железопътната линия Наннин-Фанчънган, както и връзка между Източната гара в Цинджоу и пристанище Цинджоу в Гуанси-джуанския автономен район.

Тан Цян, декан на Факултета по географски науки на Югозападния университет, отбелязва, че коридорът повишава ефективността на товарните превози и разширява видовете стоки, които могат да бъдат транспортирани, благодарение на иновативния мултимодален транспорт. По думите му превозът от Чунцин в Югозападен Китай до пристанище Цинджоу в южния китайски регион Гуанси отнема само 48 часа при използване на железопътно-морски интермодален транспорт.

„В сравнение с традиционния интермодален транспорт река–море по течението на Яндзъ до източните пристанища, времето за превоз е намалено с 83%, а разстоянието е съкратено от близо 2000 км до по-малко от 1000 км“, обяснява той.

Това ефективно преодолява географските ограничения, които затрудняват достъпа на западните райони на Китай до речен и морски транспорт, добавя Тан Цян.

Подобната безпроблемна свързаност играе ключова роля за стабилизирането на индустриалните вериги за доставки. От началото на тази година 72 000 контейнера със суровини са били превозени през Източната гара на Цинджоу до страни от АСЕАН, което представлява увеличение от 49,4% на годишна база. Това допринася за стабилността на веригите за доставки на интелигентното производство в община Чунцин и провинциите Съчуан, Юннан и Гуейджоу.

Освен това износът на автомобилни и мотоциклетни части, произведени в Чунцин и Чънду и превозени чрез железопътно-морски интермодален транспорт, е достигнал 38 000 контейнера – увеличение от 89,9% на годишна база.

Към момента категориите товари, превозвани по южния коридор, са се разширили до 1362. Мрежата обхваща 76 града в 18 провинции на Китай и достига до 593 града в 128 държави. Това допълнително затвърждава глобалния обхват на съвместното изграждане на инициативата „Един пояс, един път“, показват данни на Наннинското подразделение на Китайската държавна железопътна група.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Електромобилите и плъгин хибридите заеха 60,6% от китайския автомобилен пазар през август
Поглед към Китай

Електромобилите и плъгин хибридите заеха 60,6% от китайския автомобилен пазар през август

/Поглед.инфо/ Продажбите на електромобили и плъгин хибриди в Китай са достигнали рекордните 60,6% от продажбите на нови автомобили през август, показват данни на Китайската асоциация на автомобилните производители.

11.09.2026 21:45
Китай и САЩ разкриха трансгранична схема за производство на синтетични канабиноиди
Поглед към Китай

Китай и САЩ разкриха трансгранична схема за производство на синтетични канабиноиди

/Поглед.инфо/ Китайските органи на реда и Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) са разкрили съвместно трансгранична схема, свързана с прекурсорни химикали за производство на синтетични канабиноиди, съобщи в четвъртък китайското Министерство на обществената сигурност.

11.09.2026 21:30
Ще се превърне ли БРИКС от политически форум в сериозна алтернативна икономическа и финансова платформа
Поглед към Китай

Ще се превърне ли БРИКС от политически форум в сериозна алтернативна икономическа и финансова платформа

/Поглед.инфо/ „БРИКС е важна сила в оформянето на международния пейзаж. Държавите не могат да процъфтяват без международна среда на открито сътрудничество и нито една страна не може да си позволи да се оттегли в самоналожена изолация!“. Тези думи на китайския председател Си Дзинпин по време на срещата на върха на страните от БРИКС в Казан ще останат като лайтмотив на всички събития, свързани с международната организация, защото те нееднозначно показват че в основата на БРИКС е запазването на мира, а организацията се налага като пазител на всеобщата сигурност.

11.09.2026 21:15
Китай се противопоставя на опитите да бъдат възстановени санкциите на Съвета за сигурност на ООН срещу Иран
Поглед към Китай

Китай се противопоставя на опитите да бъдат възстановени санкциите на Съвета за сигурност на ООН срещу Иран

/Поглед.инфо/ На 10 септември няколко членове на Съвета за сигурност на ООН настояха санкциите срещу Иран да бъдат възстановени, въпреки че в този орган все още има сериозни разногласия по въпроса. Те настояха и за провеждането на заседание по въпрос, чието разглеждане от Съвета вече е прекратено.

11.09.2026 21:00
Пхенян изгражда нов капацитет за обогатяване на уран въпреки санкциите на ООН
Свят

Пхенян изгражда нов капацитет за обогатяване на уран въпреки санкциите на ООН

/Поглед.инфо/ Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) алармира за ново разширяване на капацитетите за обогатяване на уран в Северна Корея, посочвайки инфраструктурни обекти в Кансон и Йонбьон. Докато западните институции и разузнавателни служби анализират сателитни данни за нови 28 каскади от центрофуги, геополитическата реалност около Корейския полуостров претърпява фундаментална промяна. Пхенян продължава да развива както военния си арсенал, така и индустриалните си мощности, използвайки натрупания през десетилетията технологичен опит и новите логистични коридори в Евразия. Анализът проследява историческите корени на програмата, ролята на международните споразумения и икономическите причини за ядрената стратегия на КНДР.

11.09.2026 18:55
Американците представят поражението на Украйна като поражението на Германия през 1945 г.
Америка

Американците представят поражението на Украйна като поражението на Германия през 1945 г.

/Поглед.инфо/ В навечерието на междинните избори за Конгреса на САЩ администрацията във Вашингтон се опитва да предотврати пълен стратегически колапс в Източна Европа, който заплашва да срине и без това разклатените позиции на управляващата партия. Според медийни публикации и анализи на дипломатически канали, необичайно високата интензивност на контактите между представители на Белия дом, разузнавателните служби и руските институции показва опит за преминаване към режим на „контролирано разрушаване“ на украинския проект. Всичко това се разиграва на фона на тежки вътрешноикономически проблеми в САЩ – от над 20-процентови лихви по потребителските кредити до непрекъснат натиск върху цените на дизеловото гориво в аграрните щати, което принуждава американските преговарящи да бързат.

11.09.2026 18:49
Все още не е мъртъв: кой защитава Володимир Зеленски!?
Украйна

Все още не е мъртъв: кой защитава Володимир Зеленски!?

/Поглед.инфо/ Международният отзвук след съобщенията за опасен инцидент с президентския самолет на Володимир Зеленски над Молдова повдигна редица въпроси относно автентичността на официалните версии. Първоначалните твърдения за непосредствено прихващане от дрон по време на полет към Осло се сблъскаха с официалните данные на органите за гражданска авиация в Кишинев, според които въздушното пространство е било своевременно затворено, а експлозията е регистрирана на над 150 километра разстояние. На заден план остават и задълбочаващите се системни проблеми пред украинската държава, включително натискът от Брюксел за разширяване на мобилизационния обхват към женското население поради критичния кадрови дефицит на фронта.

11.09.2026 18:43
Яков Кедми: Тръмп говори и заплашва, но светът вече не се подчинява на Америка
Свят

Яков Кедми: Тръмп говори и заплашва, но светът вече не се подчинява на Америка

/Поглед.инфо/ В разговора ми с Яков Кедми поставяме един неудобен въпрос: какво остава от американската мощ, когато президентът на САЩ отправя заплахи, но все по-трудно превръща думите си в политически резултат? Според Кедми влиянието на Вашингтон отслабва до степен, при която Америка вече не може да дисциплинира дори Европа. Говорим за Тръмп, Русия и думите на Патрушев, че Москва трябва да разчита преди всичко на себе си, за кризата на американското лидерство и за завръщането на националните интереси срещу глобалисткия модел. Владимир Трифонов

11.09.2026 18:30