Нови транспортни коридори разширяват търговската мрежа в рамките на инициативата „Един пояс, един път“

/Поглед.инфо/ Сътрудничеството между Китай и страните от Централна Азия в рамките на инициативата „Един пояс, един път“ се задълбочава, а новият международен сухопътно-морски търговски коридор на юг отчита нарастващи товарни обеми.

Така постепенно се изгражда все по-интегрирана търговска мрежа, посочват експерти.

Засилването на връзките със страните на запад от Китай се основава на изпълнението на плана за действие за висококачествено сътрудничество по инициативата „Един пояс, един път“ с този регион. Документът беше подписан по време на втората среща на върха Китай–Централна Азия в Астана през юни 2025 г. Това беше първият подобен всеобхватен документ за сътрудничество по инициативата „Един пояс, един път“, който Китай подписа с всички държави от един съседен регион.

Чрез постоянна координация Китай и петте страни от Централна Азия – Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан – активно изпълняват плана и чертаят нови перспективи за сътрудничество.

„Китай и страните от Централна Азия твърдо подкрепят свободната търговия и многостранната търговска система, в центъра на която е Световната търговска организация, и задълбочават висококачественото сътрудничество по инициативата „Един пояс, един път“, казва Сун Уейдун, ръководител на Секретариата на механизма „Китай–Централна Азия“.

Изминалата 2025 и настоящата 2026 г. са обявени за „Години на висококачественото развитие на сътрудничеството между Китай и Централна Азия“. Сун Уейдун посочва, че прагматичното сътрудничество е постигнало стабилен напредък. Търговията се развива активно, инвестициите нарастват, големите проекти напредват, а основните задачи, заложени в плана за действие, се изпълняват.

През миналата година търговският оборот между Китай и страните от Централна Азия за първи път надхвърли 100 млрд. долара. Броят на пътуващите между тях товарни влакове е бил рекордно висок, газопроводът „Китай–Централна Азия“ работи безпроблемно, а строителството на трансгранични железопътни линии, включително Китай–Киргизстан–Узбекистан се ускорява.

Тази свързаност на запад се допълва от разширяването на транспортните връзки на юг чрез Новия международен сухопътно-морски търговски коридор. Заедно те изграждат цялостна логистична мрежа, свързваща Евразия с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), като централните и западните региони на Китай се превръщат във важни транспортни възли.

Тази синергия доведе до значителен ръст на товаропотоците по южния коридор. По данни на Китайската държавна железопътна група през първата половина на тази година по коридора са превозени 660 000 контейнера с товари, или средно по 110 000 контейнера месечно.

Особено показателно е, че през второто тримесечие обемът на превозените товари е нараснал с 3,6% спрямо предходното тримесечие, което допълнително потвърждава устойчивото високо търсене.

За да отговори на нарастващото търсене и постоянно да увеличава капацитета на коридора, Наннинското подразделение на Китайската държавна железопътна група активно реализира ключови проекти за модернизиране на инфраструктурата. Сред тях са изграждането на втори железопътен коловоз по участъка Цинджоу-Фанчънган от железопътната линия Наннин-Фанчънган, както и връзка между Източната гара в Цинджоу и пристанище Цинджоу в Гуанси-джуанския автономен район.

Тан Цян, декан на Факултета по географски науки на Югозападния университет, отбелязва, че коридорът повишава ефективността на товарните превози и разширява видовете стоки, които могат да бъдат транспортирани, благодарение на иновативния мултимодален транспорт. По думите му превозът от Чунцин в Югозападен Китай до пристанище Цинджоу в южния китайски регион Гуанси отнема само 48 часа при използване на железопътно-морски интермодален транспорт.

„В сравнение с традиционния интермодален транспорт река–море по течението на Яндзъ до източните пристанища, времето за превоз е намалено с 83%, а разстоянието е съкратено от близо 2000 км до по-малко от 1000 км“, обяснява той.

Това ефективно преодолява географските ограничения, които затрудняват достъпа на западните райони на Китай до речен и морски транспорт, добавя Тан Цян.

Подобната безпроблемна свързаност играе ключова роля за стабилизирането на индустриалните вериги за доставки. От началото на тази година 72 000 контейнера със суровини са били превозени през Източната гара на Цинджоу до страни от АСЕАН, което представлява увеличение от 49,4% на годишна база. Това допринася за стабилността на веригите за доставки на интелигентното производство в община Чунцин и провинциите Съчуан, Юннан и Гуейджоу.

Освен това износът на автомобилни и мотоциклетни части, произведени в Чунцин и Чънду и превозени чрез железопътно-морски интермодален транспорт, е достигнал 38 000 контейнера – увеличение от 89,9% на годишна база.

Към момента категориите товари, превозвани по южния коридор, са се разширили до 1362. Мрежата обхваща 76 града в 18 провинции на Китай и достига до 593 града в 128 държави. Това допълнително затвърждава глобалния обхват на съвместното изграждане на инициативата „Един пояс, един път“, показват данни на Наннинското подразделение на Китайската държавна железопътна група.