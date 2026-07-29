„Новото трио“ на Китай набира популярност в целия свят

/Поглед.инфо/ Роботите, изкуственият интелект и иновативните лекарства се превръщат в “новото трио“ на китайската външна търговия и нова визитна картичка на страната на международните пазари. Според проучване на изследователския център „Пю“ възприятието, че Китай е „по-надежден партньор“, получава все по-широко признание в различни региони по света.

В началния етап на реформите и отварянето към света основните експортни предимства на Китай бяха свързани с текстила, мебелите и домакинските уреди, подкрепени от голямата работна сила и конкурентните производствени разходи. През последните години, възползвайки се от възможностите на зеления преход, Китай създаде ново поколение конкурентни продукти – електромобили, литиеви батерии и фотоволтаични технологии.

Днес страната активно участва в развитието на изкуствения интелект и биотехнологиите, ускорявайки растежа на нови индустрии и прехода от „Произведено в Китай“ към „Интелигентно производство“.

През първото полугодие на тази година износът на китайски индустриални роботи се увеличи с 18,6% на годишна база, като продуктите достигнаха до 141 държави и региона. Износът на хирургични роботи нарасна 3,3 пъти спрямо същия период на миналата година. Според данни на глобалната платформа за агрегиране на AI модели OpenRouter, през третата седмица на юли седмичният брой заявки към големите китайски модели достигна 36,11 трилиона токена, като Китай запази водещата позиция в света за 12 последователни седмици.

Бързото развитие на тези нови индустрии показва, че Китай постепенно се трансформира от „световна фабрика“ в „глобален иновационен център“.