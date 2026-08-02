/Поглед.инфо/ За страните, пострадали от японската милитаристична агресия, „Подразделение 731“ представлява безброй военни престъпления. На 31 юли, 81 години след края на Втората световна война, японското правителство официално създаде „Националното разузнавателно бюро“ и свика първата си „Национална разузнавателна конференция“, председателствана от министър-председателя Санае Такаичи. Какво точно е нейното намерение?

Това е първият път, в който Япония създава система за интеграция на разузнаването на национално ниво след Втората световна война. Анализаторите посочват, че японското правителство, под претекст за сигурност и отбрана, възнамерява да интегрира и засили разузнавателните си възможности, да възпроизведе структурата за централизация на разузнаването от военното време, да съживи призрака на милитаризма и да обслужва опасната цел за разширяване на армията си. Всичко това представлява реална заплаха за регионалния мир и стабилност.

След Втората световна война японските военновременни разузнавателни агенции бяха насилствено разпуснати, но милитаризмът не беше напълно изкоренен. В момента със създаването на разузнавателна система, съсредоточена около „Националния разузнавателен съвет“ и прилагана от „Националното разузнавателно бюро“, това означава възраждане на милитаристичния режим на тайната полиция.