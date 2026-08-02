Това е първият път, в който Япония създава система за интеграция на разузнаването на национално ниво след Втората световна война. Анализаторите посочват, че японското правителство, под претекст за сигурност и отбрана, възнамерява да интегрира и засили разузнавателните си възможности, да възпроизведе структурата за централизация на разузнаването от военното време, да съживи призрака на милитаризма и да обслужва опасната цел за разширяване на армията си. Всичко това представлява реална заплаха за регионалния мир и стабилност.
След Втората световна война японските военновременни разузнавателни агенции бяха насилствено разпуснати, но милитаризмът не беше напълно изкоренен. В момента със създаването на разузнавателна система, съсредоточена около „Националния разузнавателен съвет“ и прилагана от „Националното разузнавателно бюро“, това означава възраждане на милитаристичния режим на тайната полиция.