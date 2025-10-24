/Поглед.инфо/ От Държавното пощенско бюро съобщиха, че през първите три тримесечия на тази година пазарът на куриерски услуги регистрира силна активност.

От януари до септември в Китай са обработени 145 милиарда пратки, което е увеличение с 17,2% на годишна база. Само през септември китайският сектор за експресни доставки е регистрирал над 16,8 млрд. пратки, което е увеличение с 12,7% на годишна база.

Куриерските услуги все по-добре обслужват и сектора на селското стопанство. Обемът на пратките на плодове, морски продукти и други селскостопански продукти се увеличава стабилно. Куриерските услуги в Китай все по-тясно се интегрират с културно-туристическия сектор, стимулирайки вътрешното потребление.

От месец март насам месечният обем на обработените пратки надхвърля 16 милиарда, което показва стабилен ръст на сектора.