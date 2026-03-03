/Поглед.инфо/ Според най-новото проучване на общественото мнение, публикувано на 2 март в САЩ, 59% от анкетираните не одобряват предприемането на военни действия срещу Иран, а 39% смятат, че Вашингтон не е положил достатъчно усилия за решаване на въпроса по дипломатически път. 60% от запитаните считат, че Доналд Тръмп няма ясен план за действие, а 62% са на мнение, че той трябва да получи одобрение от Конгреса за всякакви по-нататъшни военни действия.

Освен това, според проучване, проведено на 1 март от Reuters и Ipsos, 43% от американците се противопоставят на военни удари на САЩ и Израел срещу Иран, 29% нямат мнение, а едва 27% изразяват подкрепа.