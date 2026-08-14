Според данните филмът „Имало едно време в Близкия изток“, който излезе по кината в Китай на 11 август, започна с отличен резултат. Общите му приходи вече надхвърлят 460 млн. юана, а само 15 часа след премиерата броят на зрителите надмина 7 млн. Популярността на филма и оценките на публиката продължават да се повишават.
Общите приходи от филми през 2026 г. надхвърлиха 25 млрд. юана!
/Поглед.инфо/ Според данни от онлайн платформите общите приходи от филми през 2026 г. (включително предварителните продажби) вече са надхвърлили 25 млрд. юана. Летният филмов сезон отбелязва 34 поредни дни с дневен боксофис над 100 млн. юана, като броят на зрителите е над 630 млн., а прожекциите са на стойност над 93,74 млн. юана.
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САЩ губят контрола върху Ормузкия проток: Иран и Оман договарят нов режим на корабоплаване
/Поглед.инфо/ Военно-политическата криза около Ормузкия проток навлиза в критична фаза, разкривайки дълбоките пукнатини в американската стратегия за Близкия изток. Докато от Белия дом продължават да изпращат противоречиви сигнали за преговори и военни действия, реалността в Персийския залив се оформя от изцяло нови регионални баланси. Техеран, в координация с Маскат, се подготвя за едностранно регулиране на морския трафик, заобикаляйки американската морска блокада. Това не само обезмисля присъствието на Пети американски флот в Бахрейн, но и демонстрира границите на натиска от страна на Вашингтон. Ситуацията показва, че въпреки масирания икономически и военен натиск, САЩ губят ключови позиции пред регионалните играчи, а монархиите от Залива започват да търсят алтернативни гаранции за своята сигурност.14.08.2026 21:45
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