Олимпийската шампионка Си Айхуа дари златния си медал на Китайския музей на спорта

/Поглед.инфо/ Си Айхуа, златна медалистка в дисциплината гребане при жени на Олимпийските игри в Пекин през 2008 г., дари олимпийския си златен медал на Китайския музей на спорта по време на церемония по откриването на изложения за спортна култура и спортен туризъм в Китай, които се проведоха в Международния изложбен център в Суджоу.

Под мотото „Заедно със спорта, обединени за нашето време“ двете изложения представиха общо 24 изтъкнати китайски проекта в областта на спортната култура и 73 проекта в областта на спортния туризъм. Събитието има за цел да разшири още повече обхвата на спортната култура, да стимулира пазара на спортни стоки и услуги и да повиши чувството за удовлетворение и щастие у хората.

„Спортът е много повече от състезание. Той е част от нашата култура, нашите общности и ежедневието ни. Китай е дал толкова много на олимпийското движение и е чудесно да видим, че този спортен дух се предава напред чрез инициативи като тези изложения“, заяви председателката на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри във видеообръщение.